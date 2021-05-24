Кострома, 24 мая, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Костромской области утонул 22-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Https://44.mchs.gov.ru Место происшествия

Инцидент произошёл вечером 23 мая в районе деревни Коробейниково Костромского района. По данным следователей молодой человек выпивал с компанией знакомых, а затем пошёл купаться в реке Костроме. Утром 24 мая его тело обнаружили спасатели.

Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели костромича, назначена судебно-медицинская экспертиза и проверка.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Костромской области, это первое подобное происшествие с начала потепления в регионе. Официально купальный сезон в области ещё не объявлен, на городских и областных пляжах нет спасателей и необходимого оборудования. Купальный сезон откроют, когда вода в реках прогреется минимум до 19 градусов тепла. В летние месяцы 2020 года на неорганизованных пляжах в Костромской области погибли 19 человек, в том числе 1 ребёнок. Ещё шестерых костромичей удалось спасти.