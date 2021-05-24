Дублин, , 11:30 — REGNUM В самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, были сотрудники КГБ Белоруссии. С таким утверждением 24 мая выступил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

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Как отметил О'Лири, экстренная посадка самолета Ryanair с находящимся на его борту сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем из-за сообщений о минировании воздушного судна, по его мнению, была «актом спонсируемого государством пиратства».

При этом исполнительный директор авиакомпании подчеркнул, что он не может подробно говорить о данном инциденте, так как им в настоящее время занимаются власти Евросоюза и НАТО.

«Кажется, целью (белорусских) властей было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Белоруссии заявили, что на инцидент с экстренным приземлением самолета Ryanair в Минске необходимо смотреть с точки зрения обеспечения безопасности.