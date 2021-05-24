Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Водитель чудом остался в живых въехав в стоящий на «аварийке» грузовик на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Водитель чудом остался жив въехав в стоящий грузовик на КАД

ДТП с остановившемся на полосе разгона на 17-м км внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Выборгским шоссе, грузовым автомобилем произошло около 09:00 мск 24 мая. В стоящий на «аварийке» грузовик въехал легковой автомобиль Opel.

«В результате в легковом автомобиле пострадал один человек. Поврежденные машины все еще находятся на месте происшествия, оформляют ДТП», — уточнили в пресс-службе.