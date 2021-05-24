Москва, , 11:45 — REGNUM Страны-участники «Евровидения» должны принимать общие правила, хотя оргкомитет конкурса может изменить их по своему усмотрению. Об этом музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев заявил 24 мая RT, комментируя идею украинского члена жюри Игоря Кондратюка запретить России и Украине оценивать друг друга.

По словам Легостаева, музыка должна быть вне политики, но текущая новостная повестка давит и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку. Потому подобные ситуации будут возникать.

«Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций. Но здесь, опять же, всё остаётся на усмотрение оргкомитета», — сказал музыкальный критик.

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