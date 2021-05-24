Ульяновск, , 11:25 — REGNUM В Ульяновске зарегистрировано происшествие на Волге. Из реки проходившие мимо горожане вытащили ребёнка, но спасти его не удалось, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Информация о происшествии поступила в ведомство 23 мая около 16:40. В управлении отмечают, что в Заволжском районе Ульяновска в районе парка «Прибрежный» на реке Волга очевидцы вытащили из воды мальчика 2010 года рождения. По их словам, это произошло в месте, не предназначенном для купания.

Ребёнок скончался до прибытия скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Ульяновске из окна первого этажа выпал годовалый ребёнок. Врачи диагностировали у него небольшие ушибы.

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