Иркутск, , 11:24 — REGNUM В Иркутске обсуждают трагическую кончину председателя Общественной палаты Иркутска Юрия Коренева. Как сообщает «Альтаир», по предварительной версии, бизнесмен и общественник покончил жизнь самоубийством.

Соболезнование родным, близким и коллегам Коренева уже выпарил мэр города Иркутска Руслан Болотов.

«Уход из жизни такого яркого, деятельного человека — большая утрата для общественности города, огромное горе для родных и близких», — отметил градоначальник. Юрий Евгеньевич Коренев — иркутский предприниматель, руководитель нескольких предприятий общественного питания, генеральный директор ООО «Турбаза Прибайкальская», был постоянным участником бизнес-коалиций по поддержке благотворительных проектов в сфере культуры, издательской деятельности, благоустройства и здорового образа жизни, инвестором реставрационных работ деревянного памятника историко-культурного наследия.

В социальных сетях о нём опубликовано много положительных откликов.