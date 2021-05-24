Иркутск, 24 мая 2021, 11:24 — REGNUM В Иркутске обсуждают трагическую кончину председателя Общественной палаты Иркутска Юрия Коренева. Как сообщает «Альтаир», по предварительной версии, бизнесмен и общественник покончил жизнь самоубийством.
Соболезнование родным, близким и коллегам Коренева уже выпарил мэр города Иркутска Руслан Болотов.
«Уход из жизни такого яркого, деятельного человека — большая утрата для общественности города, огромное горе для родных и близких», — отметил градоначальник. Юрий Евгеньевич Коренев — иркутский предприниматель, руководитель нескольких предприятий общественного питания, генеральный директор ООО «Турбаза Прибайкальская», был постоянным участником бизнес-коалиций по поддержке благотворительных проектов в сфере культуры, издательской деятельности, благоустройства и здорового образа жизни, инвестором реставрационных работ деревянного памятника историко-культурного наследия.
В социальных сетях о нём опубликовано много положительных откликов.