Мурманск, , 11:23 — REGNUM В Мурманске за взятку арестован депутат мурманского городского совета Станислав Ланин. Об этом 24 мая на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, вместе с ним арестована его соучастница, сотрудница регионального министерства транспорта.

Как уточнила ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович, в настоящее время в отношении бывшего заместителя директора мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ему предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы обвиняемый потребовал от собственника коммерческой организации взятку в сумме 5,5 млн рублей «за содействие в виде беспрепятственной оплаты подконтрольным ему учреждением денежных средств по заключенным с организацией контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в городе Мурманске».

20 мая 2021 года обвиняемый получил 1, 1 млн, после чего был задержан.