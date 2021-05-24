Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс оказался единственным заводом в Казахстане, готовым к производству готовой вакцины против коронавируса. Об этом 24 мая заявил генеральный директор комплекса Сергей Барон.

По его словам, производство вакцины можно разделить на два этапа: генно-инженерное выращивание и очистка белков и производство готовой формы вакцины.

Барон отметил, что готовые мощности для первого этапа производства есть только в нескольких странах. «На тот момент в Казахстане таких биотехнологических мощностей не было», — сказал глава комплекса.

Он отметил, что в настоящее время полный цикл производства строится в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана.

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