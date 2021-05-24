Киев, , 11:24 — REGNUM В связи с задержанием в Минске оппозиционера Роман Протасевича Украине следует прекратить дипломатические отношения с Белоруссией. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 24 мая в своём телеграм-канале.

Он опубликовал заявление от лица межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию».

«Требуем прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как по вопросам беженцев и политзаключённых», — сказано в заявлении.

Гончаренко также предложил следующее: официально признать власти Белоруссии угрозой международной безопасности, остановить импорт электричества на Украину, прекратить авиасообщение с Белоруссией и транзит воздушных судов над территорией страны, подготовить пакет украинских санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также на официальном уровне начать называть его «самопровозглашённым президентом Белоруссии».

Напомним, ранее самолёт компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, осуществил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолёта находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был немедленно задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Белоруссии заявили, что действия Минска полностью соответствуют международным правилам и были направлены на обеспечение безопасности.

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