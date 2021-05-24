Полевской, Свердловская область, , 11:30 — REGNUM В Полевском (Свердловская область) нашли двух подростков, потерявшихся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Несовершеннолетние граждане ушли в лес в районе коллективных садов «Машиностроитель» и «Леспромхоз» и заблудились. Один из подростков смог вызвать службу 112 и указать примерный район своего нахождения. Спасатели сказали детям ориентироваться на звук пожарной системы.

«Спустя полтора часа с начала поисковой операции дети вышли на дорогу на сигнал спецтехники», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашли пенсионера, страдающего провалами в памяти. Пожилой мужчина ушёл из дома, отправляясь за кредитом.

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