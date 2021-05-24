Симферополь, , 11:20 — REGNUM В Республике Крым подтвержден 91 новый случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Накануне, 23 мая, сообщалось о 90 новых носителях инфекции.

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За сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 13 человек. Зарегистрировано три новых смерти среди пациентов с подтверждённым COVID-19. На стационарном лечении остаются 1607 пациентов с коронавирусом и пневмонией, 196 человек лечатся дома.

На 24 мая в Крыму подтверждено 42 823 случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 841 человек, скончались 1 320 ковид-пациентов.