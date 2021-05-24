Берлин, , 11:25 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Oettinger Sports Systems GmbH обновило экстерьер хот-хэтча Volkswagen Golf GTI последнего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлённый Volkswagen Golf GTI последнего поколения Oettinger

Премьера GTI состоялась больше года назад. За это время над машиной уже поработали многие тюнинговые компании. Так, в компании DTE двухлитровый мотор TSI форсировали с 245 л. с. до 301 л. с. Чуть позже этим же занялась компания RaceChip.

Специалисты ателье Oettinger решили кардинально изменить только внешний вид хэтчбека. В итоге их работы авто получило новый сплиттер спереди, диффузор на корме, стильный спойлер на крыше, а также диски с Y-образными дисками колёс и некоторые другие изменения в дизайне.

Отмечается, что все эти детали были протестированы в аэродинамической трубе.

Ранее компания Volkswagen представила прототип электрокара ID. X. Он укомплектован двумя «движками» производительностью 333 «лошадей». Собрана машина на той же платформе, что и ID.3.

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