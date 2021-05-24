Берлин, 24 мая 2021, 11:25 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Oettinger Sports Systems GmbH обновило экстерьер хот-хэтча Volkswagen Golf GTI последнего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлённый Volkswagen Golf GTI последнего поколения
Обновлённый Volkswagen Golf GTI последнего поколения
Oettinger

Премьера GTI состоялась больше года назад. За это время над машиной уже поработали многие тюнинговые компании. Так, в компании DTE двухлитровый мотор TSI форсировали с 245 л. с. до 301 л. с. Чуть позже этим же занялась компания RaceChip.

Специалисты ателье Oettinger решили кардинально изменить только внешний вид хэтчбека. В итоге их работы авто получило новый сплиттер спереди, диффузор на корме, стильный спойлер на крыше, а также диски с Y-образными дисками колёс и некоторые другие изменения в дизайне.

Отмечается, что все эти детали были протестированы в аэродинамической трубе.

Ранее компания Volkswagen представила прототип электрокара ID. X. Он укомплектован двумя «движками» производительностью 333 «лошадей». Собрана машина на той же платформе, что и ID.3.

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