Баткен, Киргизия, , 11:18 — REGNUM Молодежь в нескольких приграничных сёлах Баткенской области Киргизии объявила себя «народной дружиной» и задерживает таджикистанцев якобы за контрабанду, передает «Kaktus.media».

Самопровозглашенные «дружинники» отбирают у граждан Таджикистана машины и товар. При этом иногда демонстративно сжигают и транспорт, и перевозимый груз.

Также они заставляют задержанных таджикистанцев просить прощения у киргизстанцев, убитых или лишившихся жилья в ходе вооруженного конфликта, случившегося около месяца назад на границе Киргизии с Таджикистаном.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов.

Поводом для конфликта стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории принадлежащего Киргизии водозабора в Баткенской области.