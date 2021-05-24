Нальчик, , 11:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, совершившего насильственные действия сексуального характера над двумя малолетними девочками. В отношении 59-летнего насильника возбудили уголовное дело, сообщили 24 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Преступление было совершено 21 мая днем на территории одной из школ республики. Злоумышленник, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие над двумя игравшими на стадионе девочками девяти и семи лет.

«Подозреваемый 21 мая 2021 года примерно в 13 часов, находясь на территории стадиона одной из школ города Нальчика, заметил игравших на стадионе девочек, 2012 и 2014 года рождения. <…> С целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Насильник арестован, ведется следствие.