Москва, , 11:16 — REGNUM Объем вычислительных мощностей сети биткоин продолжает сокращаться, что пока не позволяет ожидать уверенного восстановления котировок цифрового золота и других криптовалют, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Рынок криптовалют 21 мая столкнулся с очередной неприятностью от китайских властей уже от высокопоставленного чиновника Лю Хэ, который заявил о старте кампании против майнинга криптовалют.

Подробностей нет, есть шансы, что ограничениям подвергнуться только те майнеры, которые используют «грязную» электроэнергию. Однако, как показывает динамика хешрейта и курса биткоина на внебиржевых платформах, местных игроков это встревожило.

На Поднебесную приходится более 60% объема вычислительных мощностей сети первой криптовалюты, и есть тесная взаимосвязь между этим параметром и ценой.

Как итог 21 мая курс биткоина, так и не смог найти причин для решительного штурма сопротивления на $42 000, тем самым подтвердив актуальность текущего коридора в $30 000 — 42 000. А там уже и подоспели новости из Китая.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе заявления китайских чиновников лишь укрепят позиционирование цифрового золота за счет большего распределения майнеров по регионам и увеличении доли возобновляемых источников электроэнергии при его добыче.

Пока же вместе с продолжающимся давлением регуляторов из США (власти планируют обязать биткоин-биржи сообщать о всех транзакциях пользователей на сумму свыше $10 000) краткосрочные трейдеры больше реагируют на новостные заголовки и это поддерживает текущий коррекционный настрой.

Глава венчурной фирмы Morgan Creek Энтони Помплиано сообщил, что 19 мая крупные держатели монет (от 10 000 до 100 000 BTC) усилили свои длинные позиции на 155 600 биткоинов.

Bloomberg привел мнение крупных криптофондов, которые также воспользовались текущей ситуацией и покупали на «дне».

В то же время у тех, кто покупал в конце 2020 года и в этом до достижения исторического максимума, продолжают сдавать нервы — «молодые» монеты идут в ход, об этом говорит анализ Glassnode. Технически шансы на возврат к $30 000 пока остаются превалирующими», — пояснил эксперт.

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