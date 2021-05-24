Москва, , 11:22 — REGNUM Разговор главы SpaceX и Tesla Илона Маска с российскими студентами в ходе марафона «Новое Знание» не был содержательным. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 24 мая на конференции Startup Village.

По словам Рогозина, американский бизнесмен вряд ли рассказал участникам марафона «что-то очень новое». Скорее, из-за неожиданного присутствия знаменитости, «заморского гостя», возник некий «эффект вау».

«В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — отметил глава Роскосмоса и уточнил, что уважает деятельность Маска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками марафона «Новое Знание» в Москве. Он заявил, в частности, что в России скоро может появиться представительство компании Tesla.

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