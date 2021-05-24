Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином после рукопожатия вытерла руку о брюки, на это обратил внимание ведущий Sky News Роуэн Дин.

Комментируя произошедшее, телеведущий отметил, что если бы подобное произошло с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, то это бы стало «катастрофой», однако в данном случае инцидент получил малую огласку в СМИ.

«Если бы это был Дональд Трамп, вы можете представить себе возмущение, которое произошло бы. Это был бы конец света», — сказал телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл сказал в интервью агентству Yonhap о том, что глава США Джо Байден и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поделятся взглядами на КНДР, включая обсуждение северокорейской политики Вашингтона.

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