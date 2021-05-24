Самара, , 11:19 — REGNUM Семерых мужчин и женщину обвинили в организации и исполнении особо тяжких преступлений в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 21-летний мужчина создал вооруженную группу — он приобрел огнестрельное оружие, а также предметы, схожие с пистолетами и средства связи.

По указанию подозреваемого, считают следователи, женщина искала жителей, в отношении которых можно было совершить преступление, подозреваемый работник фирмы такси обеспечивал преступную группу автотранспортными средствами, остальные же фигуранты уголовного дела физически воздействовали на потерпевших для их устрашения.

«Из материалов уголовных дел следует, что злоумышленники заранее планировали преступления, выбирали места, не оснащенные системами видеонаблюдения, вызывали потерпевших на встречу, избивали, вывозили в гаражные массивы и, используя надуманный предлог, что потерпевшие якобы причастны к распространению наркотических средств, требовали передачи им денег и имущества. При этом злоумышленники использовали оружие», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам бандитизма, разбоя, вымогательства. Шесть фигурантов уголовного дела в настоящее время находятся под стражей. Женщина и еще один подозреваемый находятся под домашним арестом.

«В отдельное производство выделены материалы уголовного дела, содержащие сведения о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», — сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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