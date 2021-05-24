Казань, , 12:35 — REGNUM В Казани для детей, оставшихся в городе на лето, организуют работу подростковых клубов, которые перейдут на специальный формат работы и сосредоточат усилия на организации досуга во дворах и на площадках при клубах. Об этом 24 мая сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Для подростков проведут спортивные занятия и тренировки, творческие и технические мастер-классы, подвижные уличные игры и эстафеты, праздники двора и другие познавательные мероприятия.

Например, в июне запланирован турнир по дворовым видам спорта «Игры нашего двора», уточнил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в ближайшее время для детворы заработают 12 муниципальных и девять ведомственных лагерей. Бесплатным будет отдых для 1065 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 18-дневную смену родительский взнос в муниципальном лагере составит в зависимости от лагеря и предусмотренных программ от 5 до 12,5 тыс. рублей.

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