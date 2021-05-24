Минск, , 11:15 — REGNUM На инцидент с экстренным приземлением самолета Ryanair в Минске необходимо смотреть с точки зрения обеспечения безопасности. Об этом 24 мая заявили в МИД Белоруссии, передает РИА Новости.

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"Действия Минска полностью соответствовали установленным международным правилам», — также добавили во внешнеполитическом белорусском ведомстве.

Помимо того, в МИД Белоруссии подчеркнули, что западные страны политизируют ситуацию с данным случаем и делают поспешные выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что воздушное пространство Белоруссии является «небезопасным» для всех участников авиасообщения, и Литва будет вести работу над его закрытием для международных рейсов.