Майминский район, Алтай, , 11:14 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии приближается к 17 тыс. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 12 новых носителей.

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Все новые случаи зарегистрированы на территории одного Майминского района. Выздоровели к настоящему времени 16 590 человек.

«За весь период в регионе зарегистрировано 278 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 41 — от иных причин», — отметили в оперштабе.

Добавим, что всего в республике проведено более 207 тыс. лабораторных исследований на коронавирус. Из них за последние сутки исследовано 153 пробы.