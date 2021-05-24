Омск, , 11:13 — REGNUM По состоянию на 24 мая в Омской области подтверждено 47 067 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 58 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

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За сутки выздоровели 22 человека. За весь период пандемии коронавирус победил 40 051 омич.

Жертвами COVID-19 за всё время стали 1427 жителей Омской области, в том числе один человек умер за последние сутки.

Напомним, 23 мая в Омской области выявили 57 носителей коронавируса, выздоровели 49 человек, скончался один пациент с COVID-19.

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