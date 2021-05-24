Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, прибывший на Камчатку по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, заявил, что турпоток в край, и конкретно в Долину гейзеров, можно увеличить в десять раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

(сс) Денис Анисимов Туристы в Долине гейзеров. Камчатка

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Чернышенко подчеркнул, что особо охраняемые природные территории России зарабатывают в год около одного миллиарда рублей, а на их содержание тратится гораздо больше.

«Мы видим, что доход от использования экотуризма и охраняемых территорий в других странах не то что на порядок больше, а иногда в 20−30 раз выше. У России есть огромный потенциал, который мы должны использовать. Сделать их более доступными — первоочередная задача», — сказал вице-премьер.

Главная проблема уникальных природных мест — в их отдалённости и труднодоступности, поэтому необходимо активнее развивать малую авиацию.

«Существующая инфраструктура при минимальных улучшениях позволит в десять раз увеличить количество туристов, которые будут посещать эти места. Мы понимаем, что для малой авиации, где не требуется каких-то специальных условий для взлетно-посадочной полосы, действительно можно коренным образом поменять ситуацию и сделать эту услугу гораздо более доступной», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время за туристический сезон Долину гейзеров успевают посетить 5,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко побывал на Камчатке в Долине гейзеров, на вулкане Узон и Карымский. По итогам посещения туристических объектов он рассказал, как можно в разы увеличить турпоток на уникальные природные объекты.