Москва, , 11:11 — REGNUM Хоккеисты Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пополнят состав сборной России на чемпионате мира в течение нескольких дней. Об этом 24 мая сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Самсонов и Тарасенко по плану должны принять участие в групповом этапе. Орлов тоже, но на день позже», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он добавил, что Самсонов и Тарасенко приедут в Ригу раньше, поскольку у них есть виза, а Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву для оформления визы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко, вратарь Самсонов и защитник Орлов, выступающие за «Вашингтон» приедут на чемпионат мира, поскольку их клубы выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

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