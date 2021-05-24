Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 24 мая выявлены 73 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 205 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 39 768 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 866 человек, в том числе 28 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом в регионе скончались 332 пациента, при этом три летальных случая зафиксированы 22 мая, ещё четыре смерти подтверждены — 23 мая.

В лабораториях региона с начала пандемии проведено 561 040 исследований на коронавирус.