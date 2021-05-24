Тюмень, , 11:09 — REGNUM В Тюмени бригада скорой помощи спасла семилетнего ребёнка с рубленой раной от топора. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Инцидент произошёл 22 мая на дачном участке у бабушки. Мальчик, замахнувшись топором, рассёк себе спину. Ребёнок был экстренно доставлен в ОКБ №2 в Тюмени.

У мальчика рубленая рана с повреждением мышц и сухожилий, сообщают медики. До приезда скорой его бабушка обработала кожу вокруг раны перекисью водорода, закрыла её стерильным бинтом и наложила фиксирующую повязку.

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