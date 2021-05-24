Воронеж, , 11:07 — REGNUM Традиционный архитектурный форум «Зодчество ВРН» состоится в Воронеже 28 — 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 24 мая. Площадкой проведения мероприятий станут исторические здания и уличное пространство бывшего ликероводочного завода на ул. Кольцовской, 24/2.

В рамках форума состоятся дискуссии с архитекторами и лекции от ведущих урбанистов страны. Во второй день фестиваля воронежцы смогут принять участие в дискуссии о проблемах городской среды в формате «открытого микрофона».

«Ежегодно участниками и гостями мероприятия становятся более 3000 человек. Архитектурный форум «Зодчество ВРН» — многолетнее имиджевое событие правительства Воронежской области. За годы проведения форум приобрел статус одного из крупнейших региональных мероприятий в области архитектуры и градостроительства», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

В форуме запланировано участие руководства Минстроя России и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко.