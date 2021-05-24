Улан-Удэ, , 11:07 — REGNUM Министра внутренних дела Бурятии Олега Кудинова и прокурора Галину Ковалёву призвали дать правовую оценку заявлениям о необходимости расстрелять министра здравоохранения республики Евгению Лудупову. Неосторожное высказывание ранее допустил член КПРФ Андрей Красиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Так называемая Лудупова, министр здравоохранения, которую надо давно было это… расстрелять. Это моё мнение. Сейчас объединяют скорую помощь, 900 человек с «Медициной катастроф», регионально, которых 90 человек», — заявил он.

По мнению общественника Доры Хамагановой, коммунист в своём заявлении допустил угрозу убийство и клеветнические выпады, которые нанесли моральный вред министру.

«А в лице министра — всем медикам республики, стоящим на страже здоровья населения республики. Эта продуманная, спланированная акция наносит огромный ущерб всей Бурятии», — отметила она.

Общественник выразила уверенность, что «жёсткие действия» правоохранителей «пресекут дальнейшую эскалацию морального насилия со стороны «популистов».