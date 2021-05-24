Никосия, , 11:14 — REGNUM На острове Кипр зарегистрировали первый летальный исход от последствий тромбоза среди прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба кипрской государственной организации здравоохранения (Okypy).

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Уточняется, что в больнице Никосии скончавшейся была 39-летняя жительница Великобритании, которой ранее в мае была сделана прививка от нового заболевания. При этом уточняется, что скончавшаяся прошла вакцинацию препаратом Vaxzevria от компании AstraZeneca 6 мая.

При этом 23 мая минздрав Кипра сообщил о втором случае тромбоза после прививки препаратом компании AstraZeneca у 40-летней женщины и позднее в Okypy заявили, что на данный момент у данной пациентки хорошее самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страны G20 должны оказывать поддержку в увеличении производства и равном доступе к вакцинам для всех стран.