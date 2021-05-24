Иркутск, , 11:06 — REGNUM Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области с помощью мобильного приложения для спасателей нашли пенсионера и его внука, заблудившихся в лесу. Подробности 24 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В поисково-спасательное подразделение позвонил 83-летний мужчина и сообщил о том, что он и его 14-летний внук заблудились в лесном массиве в районе залива Большой Калей Иркутского водохранилища. Уточнить их местоположение по ориентирам местности не удалось. Однако, несмотря на неустойчивую мобильную связь, юноше удалось активировать полученную от спасателей ссылку.

В ту же минуту те получили координаты местонахождения потерявшихся. Группа незамедлительно выдвинулась на их поиски. Пенсионера с внуком в удовлетворительном состоянии нашли в лесном массиве недалеко от водоема в четырех километрах от ближайшего населенного пункта.

Выяснилось, что родственники приехали на рыбалку ранним утром. В течение дня рыбачили в заливе, а когда собрались домой, поняли, что не могут найти дорогу до садоводства, в котором оставили автомобиль. Попытались самостоятельно отыскать путь к населенному пункту, но заблудились.

Мужчиной было принято решение не терять время, а сразу обратиться в экстренные службы. После того, как дозвонились до спасателей, оставались на месте в ожидании помощи. Как пояснил спасатель 1 класса отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной служба Иркутской области ИА REGNUM, на то, чтобы найти потрепавшихся потребовалось около двух часов.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон сбора ягод-2020 доставил немало хлопот поисковым службам Приангарья. Тогда с 1 мая по 31 августа было организовано 20 поисково-спасательных операций, в ходе которых 25 человек спасены, двое не найдены.

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