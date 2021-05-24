Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс планирует наладить экспорт вакцины «Спутник V» после выполнения заказа министерства здравоохранения. Об этом 24 мая заявил генеральный директор комплекса Сергей Барон, сообщает агентство «Казинформ».

"Очень интересуются, звонят из разных стран. Поэтому, как выполним обязательства, обеспечим страну в первую очередь, дальше будем планировать экспорт», — сказал Барон.

Отметим, по состоянию на 24 мая первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1,991 млн человек, второй компонент — 923 тыс.

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