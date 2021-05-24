Джакарта, , 11:05 — REGNUM Провинция Западная Ява в Индонезии продлевает ограничения по коронавирусу до 31 мая 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Сообщество должно последовательно применять протоколы здравоохранения для подавления передачи коронавируса.

«Реализация региональной политики будет осуществляться на уровне подрайонов, деревень и городских поселений. Все жители должны быть вовлечены в борьбу с COVID-19», — заявил глава целевой группы по борьбе с коронавирусом на Западной Яве Дауд Ахмад.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативной группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии прививку от коронавируса сделали 14 890 933 жителя страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии прививку от коронавируса сделали 14,8 млн жителей