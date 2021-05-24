Пенза, , 12:36 — REGNUM В Пензе в этом году планируется расселить 186 жилых помещений во вновь построенные многоквартирные дома в Заводском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение 2021−2022 годов ожидается выплата возмещений за изымаемые жилые помещения. В настоящее время подписано 17 соглашений об изъятии объекта недвижимости для муниципальных нужд, из которых собственникам 10 помещений выплачена выкупная стоимость.

За 2019−2020 годы расселено 258 жилых помещений, из них 33 объекта предоставлены из свободного муниципального жилого фонда, 225 помещений — во вновь построенных многоквартирных домах.

Всего за время действия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019−2025 годы» запланировали расселить 86 многоквартирных домов площадью более 52 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM в мае 2020 года, в Пензе жителей многоквартирного дома по улице Богданова №12Б, признанного аварийным еще в 2014 году, обнадежили и пояснили, что предоставление нового жилья возможно ранее запланированного 2023 года.

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