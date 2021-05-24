Москва, , 11:04 — REGNUM Самым лучшим днем на работе за последний год жители регионов России назвали день получения премии и день, когда они достигли отличных трудовых показателей (по 10%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Заявили, что каждый рабочий день по-своему прекрасен, 6% респондентов. Корпоративы и праздники считают лучшими рабочими днями 5%, перевод на удаленку, уход в отпуск или получение поощрений за хорошую работу — по 3%.

Отпразднованный в кругу коллег день рождения сочли лучшим 2%. Назвали другие поводы для счастья на работе 15%. Совсем не было хороших рабочих дней за последний год у 25% респондентов.

Опрос проведен 10—18 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети работающих жителей России (36%) легко общаются на работе с представителями самых разных профессий.

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