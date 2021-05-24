Пермь, , 11:02 — REGNUM В Перми раненую учительницу физики, которая пострадала от нападения старшеклассника в лицее №1 Березников, перевели из реанимационного отделения в общую палату отделении хирургии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Медики оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести. Угрозы для жизни в настоящий момент нет. Женщина получает лечение в Пермской краевой клинической больницы, куда была доставлена службой санавиции из Березников 21 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая в березниковском лицее ученик десятого класса ранил ножом учительницу физики. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело. Школьник задержан и отправлен под стражу на два месяца.

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