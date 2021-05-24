Хабаровск, , 11:18 — REGNUM В Хабаровске полиция установила вандала, который накануне 1 мая разрушил конструкцию «75 Победа!». Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе городской мэрии.

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В ходе следствия было установлено, что в ночь на 1 мая двое жителей Хабаровска распивали спиртное в сквере «Город воинской славы». После того как выпивка закончилась, один из них решил развлечься и кинул стеклянную бутылку в конструкцию «75 Победа!».

Одна из букв сразу же разлетелась на мелкие кусочки. Однако и этого вандалу оказалось мало: он начал крушить остальные элементы инсталляции руками и ногами. Разбив всё что можно, компания осталась в уверенности, что им ничего не угрожает.

Но полиции удалось найти улики, по которым была установлена личность вандала — 19-летний парень из вполне благополучной семьи. Общий ущерб его «развлечения» оценен в 92 800 рублей.

«Парень раскаялся, в досудебном порядке возместил 73 800 рублей, еще 19 тысяч рублей на монтажные работы будет взыскиваться в рамках гражданского судопроизводства. Окончательное решение вопроса находится в ведении судебных органов», — пояснила начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители проверяют инцидент в Комсомольске-на-Амуре, где 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня.