п.г.т. Верхнее Дуброво, , 11:01 — REGNUM В посёлке Верхнее Дуброво (Свердловская область) в результате ДТП погиб водитель квадроцикла. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Скончался управлявший квадроциклом 32-летний мужчина, а 29-летний пассажир доставлен в Белоярскую центральную районную больницу. У пострадавшего — перелом позвоночника. Оба участника аварии были без шлемов.

Выявлено, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Квадроцикл не был зарегистрирован на мужчину, хоть и принадлежал ему. Гражданин проживал в Екатеринбурге, а в Верхнем Дуброво у него была дача.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перевернулся автомобиль Nissan Almera, который вёл пьяный мужчина. Гражданин заснул за рулём.

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