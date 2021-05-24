Пекин, , 10:56 — REGNUM В Китае наблюдался ускоренный рост производства электроэнергии за первые четыре месяца 2021 года, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Производство электроэнергии в стране выросло на 16,8% в годовом исчислении в период с января по апрель, увеличившись до 2,53 трлн кВт/ч, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

Этот показатель вырос на 10,9% по сравнению с уровнем 2019 года, в результате чего средний рост за период с января по апрель составил 5,3% в 2020 и 2021 годах.

Только в апреле Китай произвел 623 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 11% больше в годовом исчислении, а среднесуточная выработка электроэнергии составила 20,77 млрд кВт/ч.

В апреле выработка тепловой энергия выросла на 12,5% в годовом исчислении, в то время как ветровой энергии — на 21,1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные.