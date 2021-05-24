Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции привилось более 172 тыс. жителей, при этом полностью завершили цикл вакцинации пока только 79% от общего числа. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

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«Полностью привиты 135 762 человек (79% от всех привитых), — уточнили в пресс-службе. — В предыдущие сутки привито 502 человека, в том числе 281 человек закончил вакцинацию».

Всего с начала пандемии в Ленинградскую область поставлено 197 922 комплекта вакцины. Это 186 702 комплекта «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 8100 — «ЭпиВакКорона», 3120 «КовиВак».

При этом привито всего по Ленобласти 172 026 человек, среди них «Гам-Ковид-Вак» — 167 686 человек, «ЭпиВакКорона» — 3262 человека, «КовиВак» — 1078 человек.

В том числе вакцинированы 6318 медицинских работников, 5383 работника образования, 2395 сотрудника соцзащиты, 4329 сотрудника силовых структур.

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