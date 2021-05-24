Париж, , 10:58 — REGNUM Французские власти не исключают, что после инцидента с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в Минске воздушное пространство над Белоруссией будет закрыто для самолетов ЕС. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил 24 мая в эфире телеканала BFM.

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Он подчеркнул, что Париж примет все меры, чтобы обезопасить европейских граждан во время перелетов. Меры в отношении Минска лидеры стран Евросоюза обсудят вечером 24 мая в Брюсселе.

«Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС», — сказал Бон.

Он добавил, что Евросоюзу следует вести диалог с РФ для урегулирования политической ситуации в Белоруссии в рамках ОБСЕ. Нынешняя Белоруссия — это «последняя диктатура в Европе», её нужно наставить на путь демократии.