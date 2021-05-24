Владивосток, , 10:56 — REGNUM В Надеждинском и Хасанском районах Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье на частном подворье выявили очаг африканской чумы

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 13 случаев заражения африканской чумой — десять из них уже оздоровлены.

В течение 180 дней запрещен вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из Надеждинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в личном подсобном хозяйстве в селе Полтавка Октябрьского округа Приморья обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС) — животных кормили зараженной сырой кукурузой.