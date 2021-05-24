Нальчик, , 10:56 — REGNUM Доследственную проверку по факту гибели альпиниста при восхождении на гору Эльбрус начали следователи. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

«Следственным отделом по Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели туриста при восхождении на гору Эльбрус», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по материалам проверки, 23 мая группа из четырех человек осуществляла восхождение на гору и один из ее участников почувствовал недомогание.

«Его состояние стремительно ухудшалось. К моменту прибытия спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования», — добавляется в сообщении. Кроме того, отмечается, что проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что альпинист скончался от сердечного приступа во время восхождения в составе группы на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике.