Самара, 24 мая, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели подростка на озере Ладное проводят в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено

Сообщается, что днем 23 мая стражи порядка г. Кинель получили информацию о том, что в озере Ладное утонул подросток 2010 года рождения.

Отмечается, что озеро не предназначено для купания, рядом с ним установлены информационные таблички.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области весной текущего года уже утонули шесть человек.