24 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Учитель школы №12 Горно-Алтайска Динара Кулушпаева не смогла прийти на «последний звонок» в этом году по уважительной причине — накануне у неё родился сын. Однако без праздника в этот день она не осталась...

Владимир Бадмаев, , 11:23 — REGNUM Ученики школы №12 Горно-Алтайска прославились на всю страну, проведя школьную линейку 22 мая возле перинатального центра. Выпускники под окнами роддома, где оказалась их учительница Динара Кулушпаева в этот день в связи с рождением ребёнка, станцевали вальс и вручили ей цветы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

Видео одной из участниц в TikTok быстро стало вирусным и обошло множество пабликов. Пользователи отмечают, что это самое трогательное видео, которое они видели. Впрочем, сама учительница также не смогла сдержать слёз, назвав этот последний звонок самым лучшим, а выпускников — лучшими в мире.

«Реву вместе с учителем, очень трогательно. Побольше таких историй бы в нашей мире сейчас», — пишет пользователь Tasha.

«Хорошо воспитала, значит, учитель выпускников», — отметила Айгуль К.

«Самое трогательное видео, которое я видела. До слёз», — не смогла сдержать эмоции Надежда.

«Как трогательно, до слёз! Значит, вы замечательный педагог. Удачи вам в вашем нелёгком труде, а малышу крепкого здоровья!» — пожелала Галя.

«Молодцы и учитель и ученики, вы стали звездами интернета! Поздравляю молодую маму с рождением сына, а выпускников с окончанием школы! Всем удачи!» — добавила Вера С.

Танец выпускников под окнами роддома Цитата из видео на YouTube

«Спасибо, что поделились радостью! Добра в этом мире стало больше!» — считает Светлана И.

«Я целый день сегодня пересматриваю это трогательное и доброе видео. Всем друзьям разослала в инстаграм. У меня у дочери 21 мая тоже был последний звонок. Какие ребята молодцы! Побольше бы таких приятных моментов! Представляю, как вам было приятно», — комментирует Юлия К.

По мнению многих комментаторов, это и есть настоящее признание для учителя. Подписчики самой Динары Кулушпаевой отмечают, что она заслужила такое поздравление, называя её учителем от бога.

«Слава, уважение и почёт любимой учительнице. Очень мило, до слёз. Очень рада, что есть ещё пример всем молодым учителям», — заключила Ольга Б.