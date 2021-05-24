Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга может получить полномочия по со созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, работающих с туристами. Экскурсоводов и гидов, прошедших аттестацию, снабдят нагрудной идентификационной карточкой, подтверждающей их квалификацию, а сведения о них внесут в особый федеральный реестр.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Такие предложения, направленные на повышение качества экскурсионных услуг, внесла на рассмотрение городского Законодательного собрания постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству.

Предлагается внести изменения в региональный закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге», расширяющие возможности государственного контроля за подготовкой и работой гидов и экскурсоводов.

«Чтобы гарантировать нашим туристам безопасность при получении услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, их надлежащее качество, нужно усиливать участие города в регулировании их деятельности, — пояснил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Этим законопроектом мы предлагаем расширить перечень полномочий городского Правительства по созданию благоприятных условий для развития петербургской индустрии гостеприимства».

Макаров добавил, что на федеральном уровне идеи петербургских законодателей нашли отражение в недавно принятом Госдумой документе, которым вносятся изменения в законодательство о туристской деятельности в РФ. «Сейчас мы разграничиваем полномочия, которые были установлены в этом законе», сказал спикер Заксобрания.