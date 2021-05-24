Куньмин, Китай, , 10:45 — REGNUM Китай выделил 10 млн юаней (около $1,56 млн) из своего центрального бюджета на оказание помощи при стихийных бедствиях провинциям Юньнань и Цинхай после того, как там произошла серия землетрясений, сообщает агентство Синьхуа.

Чрезвычайные средства, выделенные Министерством финансов и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР, будут использоваться для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечения средств к существованию людей в пострадавших районах.

Власти также направили 5000 палаток, 10 000 раскладушек и 20 000 одеял в качестве помощи пострадавшим.

Четыре землетрясения магнитудой более 5,0 произошли в провинции 21 мая. Подземные толчки ощущались во всех 12 округах и городах Дали-Байского автономного округа провинции, причем сильнее всего пострадал уезд Янби.