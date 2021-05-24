Самара, , 10:44 — REGNUM Самарский арбитраж утвердил мировое соглашение по многомиллионному иску ООО «Самарские коммунальные системы» к АО «Авиакор-авиационный завод», которое в январе 2021 года получило госсубсидию почти на 600 млн рублей. Теперь предприятие, которое несколько месяцев назад спасали, чтобы не допустить банкротства, должно до декабря 2024 года выплатить 100 млн рублей платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения. В обмен на мировое решение истец отказался от исковых требований на 743 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО был подан в октябре 2020 года. Позднее два дела одного формата объединили в одно. По первому истец требовал взыскания 645 511 459 рублей 59 копеек платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за декабрь 2018 года, а по второму — 198 198 902 рубля 35 копеек той же платы, но за январь 2019 года.

В конце мая 2021 года судья Разумов утвердил мировое соглашение между сторонами, по которому ответчик признал долг на 100 млн рублей и обязался до 19 декабря 2024 года расплатиться по нему. Истец, в свою очередь, отказался от исковых требований на 743 710 361 рубль 94 копейки.

Напомним, в январе 2021 года АО «Авиакор-авиационный завод» попало в медиаповестку в связи с предоставлением ему правительственным распоряжением госсубсидии. Сумма составляла более 591,6 млн рублей и выделялась в рамках программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Госпомощь имела целевое назначение — для погашения долгов по вступившими в законную силу судебными актами по состоянию на 31 декабря 2019 года.

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