Ростов-на-Дону, 24 мая 2021, 10:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается акарицидная обработка зон отдыха. Особое внимание специалисты уделяют общественным пространствам. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Так, против клещей обработаны Кумженская роща, городская территория на левом берегу реки Дон, Щепкинский лес. Более 115 гектар уже безопасны для прогулок, отметил градоначальник. Специалисты проводят работы с использованием безвредного для человека препаратом.
При необходимости территорию обрабатывают от паразитов повторно.