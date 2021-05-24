Владикавказ, , 10:43 — REGNUM В Северной Осетии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является Аслан Гагиев. Его обвиняют в организации бандгруппы, которая занималась убийством людей на территории РСО-Алании. Под его руководством бандиты убили шестерых жителей республики, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В настоящее время дело направлено в Верховный суд РФ, который должен принять решение о возможности изменения территориальной подсудности. Эта необходимость вызвана наличием «реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», считают в Генпрокуратуре.

Напомним, банда Гагиева, известного по прозвищу Джако, в 2012—2013 годах совершила шесть убийств. Среди жертв бандитов был в том числе заместитель прокурора Промышленного района города Владикавказа.

За создание преступного сообщества, в структуру которого входили три банды, Гагиеву грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.