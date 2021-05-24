Токио, , 10:44 — REGNUM Посол Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иль вручил 24 мая верительные грамоты императору Японии Нарухито. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства.

По их словам, Кан Чхан Иль вручил верительные грамоты императору Японии спустя четыре месяца после назначения на пост посла.

Известно, что в ходе встречи с императором посол также передал наилучшие пожелания от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также отметил, что сделает все возможное для улучшения отношений между странами.

Напомним, что посол Южной Кореи должен был передать верительные грамоты императору 8 апреля, однако церемония была отложена из-за травмы ноги главы южнокорейского диппредставительства.

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